議員斥郵輪碼頭配套不足難吸引人流　倡觀塘填海建天橋活化

啟德郵輪碼頭管理不善致長期人流冷清，白白浪費觀塘避風塘一帶的美景。立法會今早(18日)辯論由議員謝偉俊提出，研究修訂《保護海港條例》及落實觀塘避風塘填海工程的無約策力議案時，謝偉俊怒斥啟德郵輪碼頭人流冷清長期爲人詬病，加上在疫情期間更加「鬼影都冇隻」，興建多年但仍配套不足，導致不少九龍東的地標和旅遊點亦不能發揮作用，建議可填平觀塘避風塘位置，用作興建天橋、行人路等就能活化。

謝偉俊形容，郵輪碼頭一帶猶如「西伯利亞地帶」、砌圖上缺少一塊般，雖然與觀塘相距約100多米，但卻沒有協同效應，形容是「斷纜」情況，又指如再沒有措施處理，只會進一步惡化。他又指，現時觀塘的交通擠塞問題嚴重，不少網民亦改圖炮轟，建議可填平觀塘避風塘位置，用作興建天橋、行人路等就能活化。

提出修正案的議員易志明則認為，郵輪碼頭自落成以來，交通接駁不足，又指即使在郵輪停泊期間增加交通服務，仍屬有限，難以帶動人流。他表示，曾建議增設登岸浮板增加交通服務，但因《保護海港條例》規限未能成事。他認為避風塘在颱風襲港時有必要保護性，不應填平，至於《保護海港條例》則是「緊箍咒」，有檢討的必要。

議員謝偉銓亦對觀塘填海有一定保留，又指啟德發展區已有大量公私營發展和基建項目，部分亦已完工，認為重新研究填海會造成影響，隨時導致啟德發展區會一拖再拖；議員柯創盛亦表示，相關填海方案具爭議性，建議可以其他方案如興建單軌鐵路或連接橋等，解決啟德郵輪碼頭地點偏僻問題。

發展局局長黃偉綸回應指，政府現時沒有計劃進行填海工程，亦沒有計劃修訂《保護海港條例》。他又指，觀塘避風塘是維多利亞港內第二大的避風塘，有逾百艘船隻停泊，而在惡劣天氣下更為約350艘船隻提供庇護。