健身群組持續爆新個案　赤柱豪宅鴨脷洲居屋屋苑上疫榜

疫情反覆，西營盤健身中心「Ursus Fitness」爆疫致港島區淪陷，昨日(17日)新增的11宗確診個案中有5宗與健身群組有關，患者分別居於赤柱松竹苑House1、半山區嘉和苑、銅鑼灣海宮大廈等。另有4間餐廳上疫榜，其中2間位於灣仔，包括頂旺大廈「Mr Brown」及澳門逸園中心「虎鐵鐵板燒」。

健身群組至昨日累計有132宗個案，根據衞生防護中心更新疫廈名單，該群組昨日新增的患者分別居於赤柱松竹苑House1、半山區嘉和苑、銅鑼灣海宮大廈、宜必思香港中上環酒店及鴨脷洲漁安苑碧安閣。新增個案中有一名10歲男童，當局未有公布其住址。除上述5宗個案，另有1宗個案與本地個案有流行病學關連，該名確診者為3歲女童，居於半山豪宅帝景園3座，為早前確診美國駐港總領事館職員的女兒。

至於源頭不明個案，其中一名57歲女患者居於何文田文福道瓊林別墅A座；另一名27歲男患者則居於西營盤均益大廈第三期Ｂ座，即港府昨日突襲封區的其中一個區域，該名患者本周一(15日)病發，在位於灣仔船街9號的頂旺大廈地下「Mr brown」任職調酒師，他亦曾到訪位於西營盤皇后大道西509號的「幸鮨屋」。

根據衞生防護中心資料，除以上2間餐廳外，位於灣仔澳門逸園中心「虎鐵鐵板燒」及九龍城福佬村道5-9號「雄．聚一堂」亦曾有確診者到訪。