科興疫苗第二針最快下周開打　專家憂退針潮影響群體免疫

本港上月底開展新冠疫苗接種計劃後，接連出現死亡事故及數十宗懷疑不良反應個案，當中包括面癱、蕁麻疹（風癩）、暈眩等較嚴重反應。已接種第一針科興疫苗的市民最快下周便要打第二針，有專家認為若市民打首針時曾出現過敏反應，應暫緩打第二針，因接種反應恐更強烈。惟近日已有不少人打退堂鼓，接種率大跌下，一旦更多人打第二針「甩底」，群體免疫效果勢受影響。

科興及復必泰疫苗分別於上月26日及本月10日開打，前者兩針接種時間需相隔28日。港府表示，截至昨日（17日）累計約253,900萬名市民已接種第一劑疫苗，其中約189,600名接種科興疫苗，約64,300名接種復必泰疫苗。按時間推算，接種科興疫苗的市民最快下周五（26日）需再打第二針，但科興疫苗頻頻爆出疑接種事故，大挫市民接種意欲，接種及預約數字連日下跌。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若市民打第一針後出現紅疹、風癩等過敏反應，不建議打第二針，因第二針相對第一針的接種反應會更強烈，呼籲若希望如期接種的市民，應先諮詢過敏病科專科醫生意見。他又指科興疫苗的兩針接種時間相隔近一個月，理論上可轉打另一款疫苗，惟港府目前只規定市民接種同款疫苗。

他又指，若大多數市民第二針「甩底」或未如期接種，將對群體免疫效果產生影響，因科興疫苗打齊兩針的保護率是62.3%，若只打第一針，理論上保護力會更低。