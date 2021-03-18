滑翔傘意外頻生　申訴專員主動調查民航處規管有否欠妥

滑翔傘運動近年在港逐漸興起，惟相關意外時有發生，去年曾有滑翔傘急降在馬路被車撞到，引起公眾關注活動安全和政府是否有足夠監管。申訴專員趙慧賢今日（18日）宣布展開主動調查，審研民航處對滑翔傘活動的規管是否足夠，並促處方跟進涉嫌不恰當及違反法例的滑翔傘活動。

申訴專員公署指，2017至19年間，民航處未有接獲以滑翔傘進行出租，或受酬服務的許可證申請，至去年則接獲4宗。根據民航處網頁資料，截至今年2月底，該處已批出2個有效的許可證，暫時未有人因違反相關法例而被檢控，而互聯網則有不少關於本地收費滑翔傘課程或體驗飛行的宣傳和記錄分享。

目前民航處根據兩條法例規管滑翔傘活動。《1995年飛航（香港）令》訂明，任何人士如因魯莽或疏忽操作航空器（包括滑翔傘）而危害他人或財產的安全，可被檢控。另外，根據《空運（航空服務牌照）規例》，任何人士在未獲民航處處長批出許可證的情況下，以滑翔傘提供任何出租或受酬航空服務，即屬違法。

公署又指出，本港現時有兩個主要滑翔傘組織，民航處與兩個組織緊密聯繫，並主動提供有關滑翔傘飛行安全的意見。若發生與滑翔傘有關的事故或意外，其中一個滑翔傘組織會進行調查，並向民航處提交調查報告。

上月13日，有人在將軍澳日出康城路對開玩滑翔傘時懷疑意外墮海。水警及消防船接報趕往現場，事主並無大礙；而2018年則有一名男子於大嶼山使用滑翔傘時，疑因失控撞山身亡。