海洋公園明商討重生方案　議員斥管理層冇承擔

立法會去年通過向陷入財困的海洋公園撥款54億港元救亡，早前宣布再撥款約67.9億港元，而園方亦提出免費開放山下設施等「重生方案」，新撥款項目將於明日(19日)立法會財務委員會審議。有議員直斥政府和海洋公園管理層以商業外判方式分拆海洋公園，沒有承擔責任，更指是將公共財產割出來變賣，是解決海洋公園而非解決問題。建制派議員則對海洋公園能否在取得撥款後轉虧為盈有憂慮。

議員鄭松泰表明反對方案，認為今次撥款方向等同分拆海洋公園，以商業外判方式補貼保育項目，質疑屆時會有甚麼投資者進駐，擔心會變成數碼港翻版、大型特賣場等，不相信能改變現時「吊住命」的情況。他又指，海洋公園一直以來要承擔社會責任，不應以自負盈虧方式經營，更直斥政府和海洋公園管理層經營不善，沒有承擔海洋公園長期發展的責任，形容是變賣海洋公園，等同宣告公園直接死亡。

議員郭偉強明言，不贊成「就咁畀錢園方」，認為有一次就有第二次，變相成為慣例，將來只會演變成無底深淵。郭重申，如果園方對自己前景和未來賺錢能力有信心，「咁咪借囉」，強調只會接受借錢予園方，覺得在本港經濟財政狀況不好的情況下，公帑不應這樣運用。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則指，在上次的救亡撥款已非常不贊成，對於今次再來向立法會申請重新方案撥款，謝認為最重要視乎園方最終是否能提供足夠的數據令他相信未來具賺錢能力、可以轉虧為盈，然而暫時他在園方的管理、政府的監管等方面仍未見有大改善，期望當局屆時能解答其疑慮，否則未能重拾對園方前景的信心，擔心變成「一個大氹」。

旅遊界議員姚思榮表示，個人傾向對海洋公園的前景有信心，加上現時園方董事局大多由具商場管理經驗的人管理，認為重生方案能達到收支平衡，以他所知，不少議員在政府和園方的遊說下，傾向支持通過方案。惟姚擔心要安排好因關閉山上設施而解散的員工善後工作，如要求日後的新外判商要優先聘請原有員工，及山下園區可能要設些限制，以避免吸引過多零消費的人士流連。