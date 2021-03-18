海關流浮山破最大貨值海上走私案　檢二千萬元海味化妝品

香港海關年初接獲線報，經深入調查後鎖定一個在流浮山一帶活躍數個月的走私犯罪集團，並於前晚(16日)時機成熟時展開行動，在不法分子再次進行走私活動時當場截獲一批約值2千萬元的貨物，扣查一輛貨車並拘捕一名男子。

行動當晚，海關近百名關員埋伏在流浮山一帶，至11時許一輛目標貨車出現，並駛往稔灣路一處海邊。貨車停泊後，有人將一組鐵製滑梯由貨車搭向一艘停泊在岸邊的快艇，並將多箱貨物滑落快艇，海關人員見狀隨即分別在陸上及海上同步展開行動。

其中在陸上，關員截獲該輛貨車，並拘捕一名32歲負責搬運貨物的男子。經點算後，貨車上共有22件以膠紙包裹的貨物，當中包括乾鮑、海參、燕窩等名貴海味藥材，貴價化妝品及電子零件，貨值約2千萬港元，屬海關破獲海上走私案中，貨值最高的一宗。

海關亦在岸邊檢獲該組滑梯，滑梯上安裝有滾輪，加上相比木梯承重量更高，而走私集團更將滑梯直接由貨車上滑至快艇，免卻在地上搬運貨物的過程，大大增加走私集團搬運效率，海關估計僅需數分鐘已可完成落貨，增大執法難度。

此外，海關亦部署多艘高速截擊艇及海騎式橡皮艇在海上追截走私快艇，惟快艇馬力較高，估計安裝了3副約300匹馬力的外燃機，加上案發地點離香港水界僅約2海里遠，走私集團以時速超過60海里逃跑，僅兩分鐘便成功逃出香港水域，相信有走私分子帶同部分貨物成功逃脫。

海關指，近期內地對高價貨物有所渴求，加上疫情下陸路運輸受阻，相信走私集團因而利用較大馬力、容量較高的快艇以增加走私效率，惟不法分子在沒有亮起航行燈之下，於深夜漆黑環境高速行駛，對海上其他船隻構成極大危險。

海關估計，涉案的走私貨物大多為高價值貨品，正途出境需徵收大額入口稅及增值稅，估計該批貨物如能成功出境，可逃避內地當局徵收逾1千7百萬稅款。

今次行動困難重重，現場遠離人煙，路面崎嶇，而走私集團揀選深夜時間，又派出多人「睇水」，加上附近一帶有紅樹林、岩石及私人土地等天然屏障，令海關難以派員埋伏。而走私集團熟悉地形，眼見事敗即分別跳上快艇或從小路四散逃走，亦增加海關人員拘捕涉案人士的難度，海關將繼續加大力度打擊海上走私，亦不排除本案中有更多人被捕。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬港元及監禁7年。