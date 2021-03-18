不停車繳費條例草案明刊憲　政府料系統明年底開始試行

政府將於明天(19日)憲報刊登《2021年不停車繳費（雜項修訂）條例草案》，為在政府收費隧道及青沙管制區推行不停車繳費系統提供法律依據，條例草案將於下周三(24日)提交上立法會進行首讀和二讀。政府預料，不停車繳費系統將於明年年底開始實施。

運輸及房屋局發言人今日(18日)表示，推行不停車繳費系統是實現「智慧出行」的一項主要措施，便利駕駛者以繳費貼遙距支付隧道費，令行車更暢順，改善隧道一帶的交通。政府將會移除設於收費廣場的收費亭，騰出的空間可作其他與交通有關的用途，如改善巴士站，讓市民受惠。

發言人續說，該草案通過後，運輸署會與有關政府部門完成其他所需的籌備工作，包括委聘隧道費服務商、繼續發展後端系統、採購無亭收費設施、收集車主的電郵地址或流動電話號碼等，以期在明年年底於各條隧道開始推行不停車繳費系統。

該草案將修訂《行車隧道(政府)條例》(第368章)和《青沙管制區條例》(第594章)及其附屬法例，訂定在不停車繳費系統下收取和追討隧道費的機制，亦會修訂《道路交通條例》(第374章)，授權運房局局長訂立規例，規管繳費貼的發出和使用；和修訂《道路交通(車輛登記及領牌)規例》(第374E章)，要求車主在與車輛相關的申請中，提供電郵地址或流動電話號碼，以便隧道費服務商在不停車繳費系統實施後，能以電子方式向車主發出屬行政性質的繳費通知。