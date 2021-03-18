行政助理涉侵警內聯網　官接納辯解判無罪

香港專業教育學院一名前行政助理，涉嫌在2019年6月12日當天，在通訊軟件Telegram取得警隊內聯網的登入資料後，利用家中電腦兩度入侵該內聯網。他否認兩項不誠實取用電腦罪，以及一項屬交替控罪的刑事損壞罪。經審訊後，他今天（18日）在觀塘法院被裁定所有罪名不成立，當庭釋放。

案情指，案發當日Telegram頻道「612戰術公海」內有成員教人登入警隊內聯網，又上載了警員的登入名稱密碼，及姓名電話號碼等個人資料。26歲被告梁柏穎是群組成員之一，他之後嘗試用家中的手提電腦登入警隊內聯網，結果成功登入，但當他再點擊「電話簿」一欄時就被自動登出，之後再嘗試用另外3個帳號並「撞密碼」登入都失敗。後來警方發現伺服器有不尋常登入紀錄，追查IP位址後，翌日上門拘捕被告。

被告早前自辯解釋，自己登入警隊內聯網只因好奇，因為Telegram頻道提供的帳號名稱及密碼十分簡單，而且網站載入的速度十分緩慢，版面簡陋，故他相信是假冒網站或是惡作劇，便想查看網站內的「電話簿」，看是否與公眾可以查詢的資料有出入。不過他一點擊「電話簿」時就被自動登出，之後再嘗試根據Telegram頻道所教的排序「撞」其他帳號名稱及密碼，但已不能再次登入。

裁判官鍾明新指，網站的設計的確十分簡單，不用任何個人資料，例如加入警隊的日期便可登入；而被告的電腦當時的確同時瀏覽政府網站的電話簿；加上他被自動登出後並沒有再用一開始的帳號和密碼，反而試「撞」了幾次失敗便放棄，以上因素都支持被告的說法。而控方不能證明被告瀏覽警方內聯網的時候，被告看到的頁面當時載入並顯示了那些資料，沒有足夠證據指出被告透過內聯網取得了甚麼資料，故判被告無罪釋放。