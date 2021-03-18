政府刻薄成性　議員斥羅致光言論變相鼓勵僱主放無薪假

疫情持續打擊本港經濟，最新失業率高達7.2%，政府被批未有向失業及就業不足人士，提供足夠支援。立法會今早(18日)討論有關議案，有議員重提勞工及福利局局長羅致光昨(17日)指，僱員應視無薪假為「工作分享」，以減少企業裁員，議員炮轟有關言論變相鼓勵僱主迫員工放無薪假。會上有議員批評現時失業綜援仍以家庭為單位，窒礙有需要人士取得援助；亦有議員狠批政府經常以措施有漏洞而拒絕推行，令市民被迫要靠自己。

羅致光昨出席立法會會議時，曾形容無薪假為「工作分享」，舉例指僱員每星期放一日無薪假，可避免20%員工被裁走，籲僱員應互諒互讓。有關言論引起社會嘩然，勞工界議員陸頌雄炮轟羅，質疑變相鼓勵僱主推行無薪假，批評政府自己做得不好，但將責任推到社會身上。陸又形容，有關言論同時得罪在職人士及失業人士。

提出有關議案的議員陳克勤指出，本港失業率創17年來新高，批評政府至今未有向失業人士提供短期援助。他指出，政府經常指許多福利措施均存有漏洞，例如有「呃公屋、呃綜援」的情況，但反問是否因為措施有漏洞便不作推行？陳又建議羅在制訂長遠失業政策時，可參考內地的社會保障制度，呼籲要破除體制內障礙。

議員梁美芬亦重提「長者2元乘車優惠」問題，批評政府只會關注有濫用情況；又批評現時失業綜援仍以家庭為單位，令部分有需要人士因而無法申請，批評政府離地萬丈。她又同時呼籲食物及衞生局要做好防疫工作，令本港經濟不再受疫情拖累。

議員鄭泳舜認為，政府應有責任協助失業人士度過寒冬，批評現時有26萬人失業，但政府僅稱有失業綜援、呼籲不要以有色眼鏡對待失業人士，亦質疑這些政策的覆蓋面和力度。他指出，因門檻企高，只有近2萬人領取失業綜援，亦不見政府有作宣傳，呼籲市民如有需要就申請失業綜援。他又指，羅致光拒絕失業援助金的態度堅決，指有很多人稱羅是「靈感IQ稱得上十分之高超」，但語言上的創作力則「嚇市民一跳」，甚至令人有感不吃人間煙火，反問可否明白失業人士感受，不要將他們變成數字，或以學術角度研究。

羅致光指，本港失業率雖高企，但近日有回落趨勢，並指現時勞動人口有下跌，包括就業年輕人、外傭數字有下跌。他表示，港府正採用多管齊下方式穩定就業，例如創造更多就業機會、建立新工作技能等。至於有關失業援助方面，羅致光指，失業綜援計劃一直有效地發揮「安全網」功能，政府將於本周向立法會財務委員會，就追加在職家庭津貼方面尋求撥款，預計通過後於6月實施。