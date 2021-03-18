西貢流淚牛「緊箍咒」未除情緒波動　漁護署帶頭虐畜全城鬧爆

西貢牛「531」被政府套上追蹤位置的頸圈，痛苦至流下「牛淚」，報道引起廣泛回響，然而，事發至今漁護署仍然無動於衷，未有及時安排調整，懶理牛牛苦況，有網民狠批政府畜牲不如、無善心。東網記者今日（18日）再到訪創興水上活動中心外大草地探望「531」，記者發現牠至今仍扣上頸圈，但其他同場的約60頭牛隻卻未有戴上類似頸圈，只有「531」獲特別待遇。

「531」被扣上頸圈後，不適情況未有改善。目測所見，頸圈雖然經調校後未有緊箍牛隻頸部，牠亦未有再試圖掙扎脫掉頸圈，但觀察期間發現牠與其他牛隻以頭撞頭形式較勁，似乎情緒有波動情況，並與其他牛隻出現碰撞，令其感覺更不適。

立法會研究動物權益相關事宜小組委員會成員葛珮帆批評，漁護署連日以來仍未能釋除公眾疑慮，即使署方只要這種GPS頸圈作試驗，亦應要顧及牛隻舒適；若未能找到適合形狀的GPS，應先盡快拆除現有頸圈，避免再對牛隻構成疑似虐待情況。她又指，市民對現時署方做法不滿，但未有正面回應，應盡快再度給予公眾交代；日後亦會考慮於研究動物權益相關事宜小組委員會作出跟進，而尋求更好處理方法。

漁護署早前Facebook發文稱，為牛隻佩戴GPS頸帶為一個實驗，並且已實行一段時間，經獸醫檢查亦發現佩戴後未有怪異行為，卻引來大批網民抨擊，至今已積累300多個留言，但未見署方回覆。另外，有西貢十四鄉村牛關注組成員早前指，涉事牛隻「崩崩」曾掙脫約7條頸圈，擔心牠今次會否再因掙脫頸圈而受傷。