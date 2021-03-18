觀塘避風塘填海議案遭否決　建制大黨被炮轟成發展絆腳石

由議員謝偉俊提出的研究修訂《保護海港條例》及落實觀塘避風塘填海工程的無約策力議案，今午(18日)於立法會在分組點票中，以功能組別8票贊成、8票反對和4票棄權，及在地方選區取得4票贊成、11票反對和1票棄權下遭否決。謝就修正案回應時怒斥，好失望不少建制大黨都不支持議案，又不點名批評個別議員的理解和辯論能力「係咁上下」，質疑他們未有詳閱修正案內容便拿議案標題大做文章，炮轟本港除了政府不作為外，大黨們亦是「阻住香港發展嘅絆腳石」。

議員麥美娟就議案發言時直指其所屬政團反對議案，指他們反對並非因為反對填海，而是認為本港面對房屋緊絀的問題，更應全速就各項增加土地供應的方法拆牆鬆綁，如收回高爾夫球場用地、允許發展郊野公園邊陲用地等，惟麥認為看不到政府在這方面的決心。此外，她亦質疑該地皮最終得益者只會是發展商，而非為普羅市民提供可負擔的住宅用地。

謝偉俊就修正案回應時則稱「好失望」，更炮轟部分大黨連研究和探討都不支持，難怪令人覺得除了政府不作為，政府的忠實聯盟和黨派都在拖政府後腳，又指從未說過啟動了觀塘填海計劃，便不支持其他大型填海工程，怒轟「唔該大黨們睇清楚字眼先，你哋先係阻住香港發展嘅絆腳石」。

發展局局長黃偉綸則表示，當局不會避事，但要評估不同建議的優次，於觀塘避風塘填海會減少船隻避風泊位的供應，亦可能延誤啟德的發展，相信本港有更合適方法持續增加土地供應。