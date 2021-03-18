向警方扔回催淚彈殼　包裝設計師認暴動候懲

前年8月有市民發起「三罷」，有示威者在黃大仙與警方對峙，並以椏杈彈珠射向警方，一名警員被射中口部，導致其門牙鬆脫骨折，需要換上假牙。示威者中有一名包裝設計師被指在黃大仙龍翔道，企圖拾起一個催淚彈殼扔向警方。他今天（18日)在區域法院承認一項暴動罪，法官下令將他還押至下周一（22日）判刑。

本案被告李澤霖（34歲），承認於2019年8月5日，在黃大仙龍翔道參與暴動。其律師求情時指他幼年來港定居，後返回國內修讀設計課程。被告案發時受社會氛圍影響，一時衝動而用了不恰當手法犯事，與他一貫性格不符。辯方並呈上多封來自被告親友及他自己的求情信，希望法庭考慮被告在案中的參與程度只是揮動雨傘、向警投擲物件及圖拾起催淚彈殼扔向警，及他認罪顯示悔意，在量刑時寬大處理。法官則直言2019年暴動事件的規模及程度，遠遠超過2016年的暴動事件，在聽罷求情後，表示需時考慮，遂把案件押後下周判刑。

案情指，案發當日中午黃大仙廣場有公眾集會，但在下午約3時，數百名示威者突然衝出龍翔道霸佔及堵塞道路。有示威者不斷以粗言穢語罵警員，又用向警方投擲物件，及用彈叉向警員射彈珠。一名警員口部中彈珠受傷，一名警員則臉部右眼眉受傷。被告當時站在示威者前線，與其他示威者向警方扔雜物，他又向警方揮動雨傘。警方後退期間向示威者投擲一枚催淚彈，彈殼落在被告面前。被告彎身拾起彈殼，並試圖擲向警方時，有警員立即上前制服被告。被告警誡下保持緘默，警方就在他身上搜出口罩、雨傘及頭盔等物品。