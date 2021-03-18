遭寶馬鏟上行人路輾碎腳掌　少婦入稟索償

葵涌葵樹路及葵涌村路交界3年前發生嚴重交通意外，一輛寶馬房車失控衝上行人路，撞倒一名抱着兩歲女兒的少婦，將她左腳軋斷，右腳掌亦因被壓得血肉模糊而須切除，需用義肢協助，幸稚女在母親保護下僅受輕傷。事隔3年後，該少婦於昨日（17日）連同其女兒就該宗交通意外入稟高院，民事控告肇事司機要求賠償，不過入稟狀並沒透露具體索償金額。

本案原告分別是杜穎楠及其女兒，女兒由杜穎楠的胞姐杜穎雯作代表，被告則是肇事司機陳曉昇。入稟狀指兩名原告於2018年3月19日上午在葵涌葵樹路及上葵涌村路交界發生交通意外，並認為是被告疏忽及違反法定責任導致，故要求對方作出賠償。

據資料顯示，肇事司機被告陳曉昇於2019年4月底已就本宗意外承認一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，被判囚15個月及停牌2年。陳於求情時曾指一時「發雞盲」才發生意外，法官亦接納他當時並非蓄意撞向事主杜穎楠，惟他案發時駛經連接行人過路處的行人路，理應加倍專注控制車輛，及主動採取措施防範其失神的情況。法官亦向杜致以最崇高的敬意，認為她強忍巨大痛楚仍要守護女兒，行為彰顯了母愛的偉大。