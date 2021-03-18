幼園校長連環被爆黑歷史　涉鬧教師「畜牲」兼掌摑幼童

李傲然(左)表示已收集到一定證據，將到教育局和執法部門投訴胡肖霞。(洪紫嫣攝)

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園多名現職、離職教師、家長聯同區議員，指控該校校長胡肖霞奴役教師，被要求到校長寓所中畫壁畫，又拖行特殊學習需要(SEN)幼兒等。事後更篡改會議紀錄，欲以此呈報教育局逃罪，惟胡多次否認指控。

兩位教師今日(18日)再聯同當區區議員李傲然開記者會，指控胡昨日(17日)衝入課室指罵老師「黑心」、「畜牲」長達5分鐘，令17位幼兒及教師受驚大哭。教師又反駁胡的辯詞，指控其去年掌摑幼兒、惡劣對待教師，當局必須嚴肅處理。

教師X表示，昨天(17)下午，胡肖霞接過一通電話後，突然衝入一間仍在上課的課室、於一班K3幼童面前，大聲指罵教師「惡毒陰險」、「黑心」、「畜牲」，長達5分鐘，令該名教師受驚，全班學生17人也失聲大哭，場面失控，需另派教師安撫情緒。涉事教師當日報警後，警方只當糾紛處理，未有跟進。截至今午，李傲然收到7位家長申訴，表示幼兒事後情緒不穩、低落及不願上學，反問家長上述詞語的意思。是次事件亦令教師深受打擊、心如刀割。

胡肖霞近日回應傳媒指，要求教師畫壁畫是培訓畫畫技巧；教師X重申，並非自願到校長家中工作，而是無法拒絕，期間根本無培訓，校長的角色只是監督。胡回應時又稱，事後追補會議紀錄是校方恒常做法，包括追補「美化校園計劃」；教師X對此反駁，指所有老師在會議中都從未曾聽聞要「美化校園」，恐怕並非事後「追補」，而是強加，又指胡甚至理直氣壯要求老師再次簽署作準。

另外，胡又指控教師因要求在家工作不果，以及需要做檢測，所以惡意抹黑她。教師X指絕無此事，而胡一向懶散，甚少回校，對老師態度惡劣，指教師「垃圾」、「無文化」。教師X去年曾目擊胡掌摑幼童，當時，有特殊學習需要K1學生伸手抓到胡，於是她一把掌摑落學生面上，教師當時有向主任反映，主任亦有跟進，但後來被辭退。

李傲然又播放3段校務會議錄音。錄音中，校長提到「被投訴又點呢？教育局唔會扣我分，都係叫分區主任打畀我，唔會叫學校執咗佢」、「局長表明匿名投訴唔好理佢」等，其後又威逼教師簽署被篡改的會議紀錄，稱「你哋有責任簽所有公司畀你嘅文件」。

李表示，現時已收集到一定證據，將到教育局和執法部門投訴，冀阻止胡肖霞傷害無辜學童。