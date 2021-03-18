保就業有2成僱主補貼期內違諾裁員　當局料需追回補貼逾18億

港府斥資逾900億港元推出兩期保就業計劃，補貼僱主支薪，計劃於去年11月底完結，當局在提交立法會的書面回覆中提到，兩期保就業中，分別約2成僱主未能於補貼期內維持承諾受薪僱員人數，當局將向相關僱主追回工資補貼。東網隨後再作查詢，並根據當局提供的資料推算，當局需追回的工資補貼總數將逾18億港元。

保就業計劃秘書處回覆查詢時指，正陸續處理僱主在補貼期內的強積金供款紀錄，以審核僱主在獲批工資補貼，有否於補貼期內履行承諾。該處將向未有完全遵守計劃守則及條款的僱主追回工資補貼及徵收罰款。

秘書處續指，兩期計劃中，約2成僱主未能於補貼期內維持承諾受薪僱員人數，當中有四分之三的僱主減少1至2名僱員，每名僱主平均將須退回補貼或繳付罰款約7,000港元，而餘下四分之一僱主，平均僱用員工數目較承諾人數少約7名，平均須退回補貼及繳付罰款97,000港元。秘書處又提到，另有900名僱主雖有維持承諾僱員人數，但因未有將所有補貼用於支薪，平均須向當局退回約10,000港元。

而兩期保就業，申請僱主人數為151,800名及152,100名，惠及約195萬及僱員。以此推算，涉於補貼期間減少1至2名僱員的僱主，須退回的總金額約為3.19億港元；至於減少多於2名僱員的僱主，須退回的總金額約為14.73億港元。加上未有將所有補貼用於支薪的900名僱主，須共退還約9000萬港元，預計當局需要追回的工資補貼高逾18億港元。