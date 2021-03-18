菲籍假難民荃灣餐廳打工被捕　判囚15個月

入境事務處周一（15日）進行「曙光行動」，在荃灣一間餐廳內拘捕了一名菲籍假難民，該48歲女子昨日（18日）在沙田裁判法院被被判監禁15個月。另外，入境處前年分別在旺角及葵涌拘捕了4名非法勞工，該4人早前在沙田裁判法院被判入獄，而他們的香港僱主昨日被判監3個月。

入境處表示，本月15日進行的「曙光行動」中，在荃灣一間餐廳內拘捕一名菲律賓籍女子，被捕時她正在從事洗碗工作，在檢查身份證明文件期間，她出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），及後的調查發現她為免遣返聲請人士。

被捕的非法勞工昨日在沙田裁判法院被控在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港，或受遣送離境令或遞解離境令規限，接受僱傭工作，她承認控罪，被判監禁15個月。

此外，入境處於2019年9月10日及12月17日進行的「曙光行動」中，分別在旺角及葵涌一間餐廳內拘捕4名正在從事洗碗工作的非法勞工，而聘用該4名非法勞工的香港居民僱主亦被拘捕。該香港居民僱主昨日在沙田裁判法院被控4項僱用不可合法受僱的人的控罪。該香港居民僱主承認控罪，各項控罪被判監禁兩個月，部分刑期分期執行，合共被判監禁3個月。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁15個月作基準。