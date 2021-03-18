妹夫競投合約　中大職員涉行為失當隱瞞關係

中文大學伍宜孫書院一名女院務主任，被指在書院項目招標過程中，將工程項目判予妹夫的公司，卻未有向校方申報2人的親戚關係及隱瞞利益衝突。其妹夫又涉與2名書院職員串謀，以名下其他公司及冒充他人公司去發出虛假報價，以營造競標的假像，從而獲得書院40多個項目工程，涉及的工程費用逾210萬港元。該女院務主任、其妹夫及2名職員事後同被廉署拘捕，其中3人今（18日）在區院否認控，案件開審。

4名被告依次為公司東主彭兆衡（38歲）、院務主任李珮珊（43歲）、伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）及善衡書院二級計劃協調員梁祐誠（36歲）。案發期間，李為伍宜孫書院院務主任，彭則是李的妹夫、及是4間工程公司的東主，石則在伍宜孫書院出任行政主任，梁則是善衡書院的二級計劃協調員。彭被控5項偽造罪，另分別與石及梁被控2項串謀詐騙罪。而李則被控1項公職人員行為失當罪及屬交替性的欺詐罪。梁早前已承認控罪，並將會在案中出庭作證，獲准保釋候判。

控方開案陳詞指，本案於2013至2017年發生，涉及中大伍宜孫書院及善衡書院共50個值逾210萬港元的項目，及5張看似是其他3間公司的偽造報價單。當時李負責批核包括石在內的下屬所擬備的報價表及開支表，而石及梁的職責包括甄選並推薦貨品及服務供應商。彭在2009年與李的胞妹結婚，又曾替石的父親裝修單位。2013年9月，李就伍宜孫書院一些項目向彭索取報價資料。書院及後獲得彭名下公司及一份報價較高的偽造報價單，彭的公司因而中標，但李並未有申報她與彭的親戚關係。彭其後又分別以名下其他公司製作不同報價單，及偽造其他公司的報價單，應石要求提交報價，以獲取該書院9個值逾24.8萬港元的工程項目。

控方指彭又以同樣方法與梁串謀，取得善衡書院41個項目，涉款逾190萬港元。其後，中大商務組助理財務經理於2017年4月就一個項目接獲數份報價單，惟發現其中兩間公司旳地址及電話相同，於是將文件發還予梁，但及後再沒有接獲就該項目的任何開支申請。同年4月4人被捕。彭在警誡下表示石及梁是他的聯絡人，及他曾多次在同一採購過程中，向有關書院提交至少兩間名下公司的報價單，及以其他公司名義偽造報價單。