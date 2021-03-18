終院海外法官韋彥德指若違良知將不留任　各界直言可用本地官

身兼終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德(Robert Reed)，早前有傳他將於短期內決定是否續任終院非常任法官。至昨日(17日)，他在英國國會聽證會上雖未有表明決定，但表示如果本港情況一旦到了他們不能再基於良知做下去，他便不會留任。有議員及學者批評韋彥德的言論不負責任，繼續留任只會對本港的司法制度構成傷害，直言他應「早走早着」，又指應用本地法官代替。

韋彥德在會上表示，會定期與英國外相和司法大臣檢討，自1997年回歸起派英國法官到港的安排。他預料短期內會有下一次會議，表明當然會考慮香港不斷變化的局勢，若香港司法獨立被破壞、法庭行為可能違反法治，或者香港局勢變化令他不能基於良心做下去，他就不會留任。

本身是執業律師的議員周浩鼎批評，韋彥德的說法不負責任，因日前已有報道指他欲拉大隊，連同終院其他外籍的非常任法官辭職一走了之，英國外交部過去亦曾多次出言污衊香港，周認為韋彥德作為司法機構的一員，卻配合外交行政將本港的司法獨立混為一談，形容他的舉措是發悔氣以及抹黑本港的司法制度，若韋彥德續留任，只會對本港的司法制度造成傷害，因此要求他「早走早着」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，由於外籍法官並非效忠特區，某些重大案件的裁決有可能出現偏頗，未必以國家安全及利益為先，因此由本地法官出任應較為合適，香港並不需要過多的外籍法官。