疫情持續　華永會籲避開清明正日掃墓人潮

下月4日就是清明節，不少孝子賢孫仍希望拜祭先人，盡一點孝心。華人永遠墳場管理委員會今日(18日)公布，轄下柴灣華人永遠墳場、將軍澳華人永遠墳場、香港仔華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場四個墳場，將根據節日運作安排實施特別服務及交通措施。

柴灣華人永遠墳場的靈灰閣將會於3月14日至5月1日起延長開放時間，星期六、日及公眾假期由早上7時30分至下午5時30分、4月3日及4月5日由早上7時30分至下午6時30分、而清明節當日會提早至7時開門，延至下午6時30分才關閉。

將軍澳華人永遠墳場將會於3月14日至4月18日起延長開放時間，星期六、日及公眾假期由早上7時30分至下午5時30分、4月3日及4月5日由早上7時30分至下午6時30分、而清明節當日會提早至7時開門，延至下午6時30分才關閉。

香港仔華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場則會於3月20日至4月18日起延長開放時間，星期六、日及公眾假期由早上7時30分至下午5時30分、4月3日及4月5日由早上7時30分至下午6時30分、而清明節當日會提早至7時開門，延至下午6時30分才關閉。

華永會建議市民避免在清明節當日人多擠迫的高峰期掃墓，應盡量分散在該節日前後前往拜祭，減少疫情傳播風險，市民進入墳場時亦需戴上口罩，盡量縮短逗留時間，亦要盡量避免聚餐，保持環境清潔，以及妥善處理垃圾和積水。