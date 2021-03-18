政Whats噏：立會頻臨流會　關鍵一席竟然係佢？

以往民主派喺議會時，經常以點人數作為拉布同製造流會嘅機會，但自舊年11月泛民總辭後，過去幾個月都無再流過會。之不過，建制派今日（18日）嘅心情就好似坐過山車，事關去到臨完會前先發現唔夠法定人數。即使點人數鐘聲響超過12分鐘，會議廳內仍只得34人，正當大家以為要重現流會情境，但去到倒數1分零鐘竟夠35人，化解呢場流會危機。

到底邊個係「關鍵一席」？原來係建制派「班長」廖長江！當鐘聲響到第13分鐘時，佢喺會議廳所在嘅1樓閒庭信步，慢慢由正門步入議事堂。本身喺入面好心急嘅一班建制派，見到終於有「救命恩人」，不禁熱烈拍手夾道歡迎，有人更大叫「好嘢」！廖就話，本身喺辦公室開緊會，都知有足夠時間落嚟，但都話梗係唔好流會喇。

話說今日會議只有兩項無立法效力嘅議員議案，當完成第二項議案嘅討論、進入表決修定案環節時，議員邵家輝要求記名表決，觸發點人數程序。差啲做咗「千古罪人」嘅邵就話，留喺議會係議員責任，話最後齊人無問題。咁點解要拍手？佢就形容因為廖咁大隻都跑得咁快喎。