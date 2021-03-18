男生毀飲品店　上訴庭指社服令過輕還押再判

去年5月13日大批市民在各區商場參與「和你唱」示威活動，期間多人衝入沙田新城市廣場飲品店「喜茶」大肆破壞。其中一名17歲被捕男生去年在沙田法院承認刑事損壞罪，被判200小時社會服務令。律政司今日(18日)申請刑期覆核，上訴庭認為原審裁判官溫紹明原則性犯錯，判刑過輕，遂改判被告拘禁式刑罰，先為被告索取勞教中心、教導所及更生中心報告，將案件押後至4月12日重新判刑，期間被告需收押候判。

本案涉及6名被告，今日被申請覆核刑期的周姓男生為案中首被告，他於案發時16歲，因疫情關係，他現仍未開始履行社服令。律政司表示，本案案情十分嚴重，自反修例事件開始，不少銀行、咖啡店、餐廳及酒樓因負責人的政見與示威者不同，又或「資金嚟自某方面背景」，而遭人針對及破壞，店家為免進一步招來破壞，一般敢怒不敢言。法庭就有關刑毀案件量刑時，應側重保護公眾及發出阻嚇訊息，多於考慮被告年輕及其更生需要，否則可能影響到香港的營商環境。

律政司續指，本案具有多項加刑因素，當日數百人在商場參與未經批准集結，近百人在「喜茶」附近包圍；案中被告有預謀犯案，事前建立Whatsapp群組商討行動細節，有人負責指揮及把風，企圖阻止商場保安到店舖支援。犯案者穿黑衣及蒙面，增添警方偵查的難度。當預先在店內喬裝顧客的便衣警員執行拘捕時，有人辱罵及襲擊他們，店員及顧客則受驚，更可能被打爛的玻璃碎弄傷。惟原審裁判官考慮判刑時只索取感化及社服令報告，將拘禁式刑罰完全排除，屬原則性犯錯。

代表被告的大律師指，被告在案中角色輕徵，他亦已就店家損失作出賠償。他有升學打算，若法庭改判他拘禁式刑罰，希望可判他入更生中心，讓他繼續完成學業。上訴庭認同案情嚴重，被告針對別人政見立場不同而犯案，原審裁判官亦未有依從上級法院的指引判刑，遂批准律政司的覆核申請，書面理由將擇日頒布。