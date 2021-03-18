涉被捕時腳踢警　患癌退休漢被控拒捕

去年1月旺角發生示威衝突，一名已退休男子被警員制服時反抗，因而被控拒捕罪。他否認控罪，案件今（18日）在西九龍法院開審，被告撐著拐杖到庭。辯方甫開庭表示，被告多年來患有骨癌、肺癌及癲癇等病，需要法庭在審訊期間定時休庭，好讓被告休息。控方傳召當晚拘捕被告的警員，他供稱當晚警方驅散聚集人群後，見被告仍坐在街頭上，不聽從警告離開，便將他拘捕，惟被告表現不合作並掙扎反抗。

控罪指，58歲的被告吳應武，於2020年1月19日在旺角登打士街41至43號地下「潮流特區」外抗拒警員22266。

警員梁國雄（音譯）供稱，當晚警方在彌敦道及登打士街交界設防，有逾200名人士在內街參與非法集結，並指罵警察。警方作出口頭警告、舉藍旗警示等均不見效，遂決定以行動驅散。及後警方於西洋菜街與登打士街交界重組防線時，梁看見被告與一名女子坐在地上，遂警告2人涉嫌參與非法集結，要求即時離開。女子起身離去，惟被告無動於衷，梁經多番警告無效後，上前作拘捕。

梁指當時被告背靠牆面向著他。梁欲為被告上手銬，被告卻突然將手縮回胸口，梁見無法上手銬，便用力把被告的手屈向後，此時被告用腳向後踢。及後警員把被告抬上警車時，被告又故意放軟身體。案件明天續審。