女童被虐致死案　繼母向醫生透露曽2度被姦

5歲女童偕8歲兄長涉遭生父繼母長期虐待，終致女童死亡之案件，今天（18日）續於高院審訊。控方今傳召精神科醫生，講述繼母（即次被告）案發時的精神狀況。繼母曾向醫生表示她年輕時生活悲慘，曾經2度被姦，但醫生認為並沒有任何精神問題，不同意辯方專家指她案發時有抑鬱症。

本案3名被告依次是死者Z的生父、繼母及外婆，生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆則否認4項殘暴對待兒童罪。控方今日傳召的青山醫院精神科顧問醫生廖清蓉供稱。她曾於2018年1月繼母被捕後約2星期，及在今年1月與繼母會面並評估其精神狀況。繼母曾向她稱過往有一個悲慘過去，包括其父母於她約17歲時分開，她年幼時已開始自殘，在13歲及17歲時曾兩度遭他人強姦，其中一次更懷孕需墮胎。她約於2013年與前夫分開，於2016年2月透過微信認識首被告，同年11月與他結婚。她最初與首被告家人居住，但因與其家人關係欠佳，故舉家搬往與她母親同住。廖醫生指過往的悲劇過去，可能會影響到出現抑鬱症，但這並非必然。

廖表示繼母說過，在搬家後與丈夫曾多次以藤條及拖鞋體罰Z及其兄長X，且試過不讓他們吃東西，甚至曾綁著2人約兩小時。她又指體罰兩兄妹是因為X說謊及偷錢，兩兄妹又常不回應她，又不肯吃東西。她亦承認曾與X、Z和親生女Y玩「飛高高（向上拋高）」遊戲，但沒有觸到天花板。廖同意繼母在照顧小朋友時有出現低落情緒、受壓及容易疲倦，不過就沒有持續情緒低落，亦無顯示出自殺傾向，仍有正常社交生活。廖又稱繼母在該段時間仍與丈夫以微信她經常與首被告透過微信通訊逾1.4萬多條，與密友的短訊亦超過1700多條。根據通訊內容，繼母仍會不時與他們說笑及閒話家常，並認為如有抑鬱症則不會願意與人交談及分享。

繼母的代表律師盤問廖時，引用繼母在2017年11至12月的短訊紀錄，包括她向丈夫稱對死者與其兄長感到「真是好心淡……以後有咩好嘢唔會有佢份……根本人哋都唔領情仲當我係衰人」，「依家連佢哋都同我作對，擺明同我玩嘢，到底我係度做緊乜嘢」。繼母又說過「我好憎佢，好憎好憎，見到佢就忟……佢做埋啲嘢根本就係同我作對」。繼母亦曾向友人透露「好大壓力，晚晚發噩夢」、「好X攰」、「好辛苦，辛苦到唞唔到氣」、「一剩返我哋兩個我就覺得好想死」等。辯方指該些訊息均顯示繼母有巨大壓力，且屬抑鬱徵狀，但廖認為該些訊息只是次被告的發洩，且非持續發生，故不認為繼母當時有抑鬱症。