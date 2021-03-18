校長胡肖霞涉濫權虐兒備受追擊　幼園網頁疑移除校董資料迴避

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞早前被指濫用權力及虐待幼兒。多位教師分別在3月14日及18日聯同該區區議員李傲然開記者會，指控其奴役老師在上班時間到她位於上水的寓所粉飾庭園、編輯個人文學作品，又拖行、掌摑幼兒。雖然教育局已下令校監徹查及提交報告，但校網顯示，該校校監是雷庭蓀，而雷為其丈夫。東網記者今日(18日)傍晚再次瀏覽校網，惟無法瀏覽有關頁面，疑有關資料已移除。

校網本來有「校董會成員」的頁面，內有幾位校董的名字及資料，當中包括校長胡肖霞及校監雷庭蓀。不過，東網記者今日再瀏覽網站，發現無法瀏覽有關頁面，疑被移除。翻遍校網，都沒有校長胡肖霞的名字和資料，疑校長移除有關資料迴避。記者多次就教師的控訴致電及電郵校長，都未獲回覆。

胡肖霞早前曾回應傳媒指，學界以夫妻檔出任校長及校監甚為普遍，包括樹仁大學，又認為校董會組成多年來行之有效，而且學校只有100多名學生，質疑無必要擴大校董會、加入獨立校董以改善運作。此外，胡肖霞是退休法官胡國興之胞妹，也是資深校長，辦學超過40年，同時是香港幼稚園協會永遠會長。