網上賣大麻荼毒青少年　南亞假難民等6人落網

警方根據情報及網上搜證，發現港島區有毒品拆家在網上社交平台進行毒品交易，並於區內進行毒品分銷及兜售，更美化大麻不會對身體造成傷害。西區警區特別職務隊聯同刑事部，於昨日(17日)及今日18日)一連兩日展開「滿睽」打擊網上販毒行動，以涉嫌販毒拘捕6名男子(20至37歲)，包括1名持「行街紙」的巴基斯坦漢及2名尼泊爾漢，其中1名23歲尼漢亦涉嫌藏毒，部分疑犯有黑幫背景，其中1人報稱學生。警方檢獲約141克懷疑大麻花，市值約4萬港元，案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

西區警區特別職務隊督察張家正表示，有毒販為尋找客源，主動在不同社交平台發布吸食及販賣大麻的信息及資料，又用一些與大麻相關的字眼，如「草」、「上太空」等，以便潛在買家找他們購買大麻。毒販亦會不斷張貼美化大麻的圖片，或分享吸食大麻的心得以吸引買家，誤導青少年以為吸食大麻不會對身體造成傷害，更令青少年認為吸食大麻是潮流趨勢，情況令人憂慮。

因此，西區警區根據情報，派出探員在網上喬裝買家，針對及打擊提供大麻予區內青少年以及酒吧區的毒品拆家，相信行動已經瓦解1個活躍於區內供應大麻的集團。警方表示，近年吸食大麻的青少年人數有上升趨勢，相信原因是部分青少年對大麻存有誤解，誤以為大麻並非毒品。