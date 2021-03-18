港疫情未清零　通關免檢無牙力　專家：無條件同周邊講數

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日(18日)舉行聯席會議後會見傳媒。衞生防護中心總監林文健表示，疫苗覆蓋率仍處於低水平，難以放寬及調整公共衞生措施。世衞亦表明暫未是成熟時機去推行疫苗護照，因疫苗短缺，接種率不高，以及會造成不公平，例如部分落後國家仍未獲得足夠疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦透露，亞洲有部分國家有意與香港合作，他估計可能是泰國、新加坡、日本，但要兩邊均疫情受控才可行，屆時提交接種證明、核酸檢測證明等，可能不用接受檢疫，「但要做到呢一步，否則香港根本無條件同人講數。」

放寬措施方面，劉稱全球認為接種率達75%，可考慮各國流動方面是否可放鬆；至於醫院探病及安老院舍長者是否容許探訪，他指如探訪者及長者均有接種，料有條件放寬包括醫院在內的探訪服務。

被問到科興未有公布對變種病毒的數據，惟本港當中一個接種群組是留學生及公幹人士，該批人是否不適合接種科興，劉宇隆稱市民很聰明，現時科興未有數據應該會去打復必泰，至科興提供數據後可能會選擇打科興。

林文健則指，即使已做個人保護，但病毒傳播未有群體免疫，故傳播仍會持續，強調疫苗接種及防疫措施要並行，但如接種率高，本港可有條件放寬及調整公共衞生措施。他希望市民留意打針兩劑重要，只注射一劑的抗體未完全足夠，要兩劑才有足夠保護力。