專家指疫苗對南非變種病毒無效　要嚴防個案輸入

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日(18日)舉行聯席會議，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，憂慮變種病毒對疫苗有逃脫現象，現時復必泰疫苗對英國及巴西變種相信有效，但對南非變種「相對無咁有效」，而科興仍未有相關數據；至於阿斯利康疫苗則對英國及巴西有效，但對南非病毒無效。

他又稱，為防變種病毒落地生根，要有嚴謹入境防疫措施，包括檢測及檢疫等，香港目前檢疫隔離21日是需要的。如只檢疫14日，可能有10%個案進入社區，變種病毒病人大部分沒病徵，流入社區後可能有逾60%病人「搵唔到」。他指變種病毒株有較高傳染力及令病情嚴重，本港要嚴防個案輸入，提高疫苗接種率。

對於感染新冠病毒後康復者的接種方面，動物傳染病科學委員會主席許樹昌說，康復者會有抗體，多項研究指康復者只須接種一針疫苗便足夠，並建議康復者出院90日後才接種；至於康復者接種滅治疫苗後(即科興疫苗)，抗體水平如何，暫時未有數據。