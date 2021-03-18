增8處地方納強檢　相關人士須於下周日前接受檢測

再有8個地點需要強檢。政府引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，將6處個指明地方的住宅，以及2間學校納入強制檢測範圍。凡於本月5日至今日在相關地點逗留逾2小時的人士，須於下周日(21日)前接受新冠肺炎病毒病核酸檢測。

相關地點包括大南街142至144號、堅尼地城士美菲路85號寶德大廈、荃灣蕙荃路22至66 號綠楊新邨F座、薄扶林摩星嶺道60及62號翠海別墅A座、葵涌葵昌路78至84號富都工業大廈2樓203室創科實業有限公司、荔枝角長義街10號昌隆工業大廈8樓力安護衞有限公司、白布街11號聖公會諸聖中學，以及將軍澳比華利中英文幼稚園。

任何在今年3月5日至3月18日期間曾身處上述指明地方超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於3月21日或之前接受檢測。受檢人士若在3月16日至3月18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。