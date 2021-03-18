假難民疫情下爭當餐飲外送員　入境處拘人

在疫情下餐飲外送服務盛行，衍生大量人士加入，而不法之徒亦將假難民混入其中，安排他們擔任外送員搶香港人飯碗。昨日(17日)晚上，一名南亞裔男子在灣仔利東街一橦住宅大廈附近被捕，他當時正手持一袋外賣餐點，疑是正在進行外送服務，及後得悉他為年約30歲巴基斯坦籍的假難民。有議員批評政府多年來投入大量資源處理免遣返聲請，促司法機構加快審批有關個案。

入境處回覆東網查詢時表示，於昨日在灣仔區一帶執行反非法勞工行動，拘捕一名涉嫌從事非法工作的人士，他持有由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），而處方同時亦拘捕了一名涉嫌協助及教唆者。該處強調有關案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

為減少跨境人流，減低疫情傳入及在社區傳播的機會，政府在2020年1月起，先後關閉多個口岸，來港旅客大幅度下跌，但入境處指出，他們打擊違法行動的工作絕無鬆懈，而反黑工行動次數和過去幾年相若。該處過去一年共執行了13,612次反黑工行動 。去年入境處拘捕約1,380名非法勞工。

入境處又指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年，協助及教唆者同罪。

議員容海恩表示，香港的免遣返聲請制度原意在於幫助需要保議的人士，但事實上真正需要保護的人卻極少，政府多年來就此投入大量的資源無疑是「浪費公帑、浪費法庭時間、浪費香港人嘅錢」。她認為司法機構可以加快免遣返聲請的上訴申請，並希望在通過《入境（修訂）條例草案》後，可以有效加快聲請審核、執法及遣送等工作，並減低假難民到港的意欲。

對於過去曾有聲音要求釋放被羈留的假難民，容表示，如果有聲請人曾在港作奸犯科，應作羈留，不應輕易將他們釋放，否則只會犯案或做黑工；她又呼籲市民如發現有黑工搶飯碗，應立即舉報。

市民可使用24小時舉報熱線2824 1551、舉報傳真熱線2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。