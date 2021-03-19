前幾天英國退休商家「美斯」發來一段視頻，說：「先說一些背景資料，才能理解這視頻的震撼性。中東地區的混亂政局，連年的戰爭衝突，都是歐洲殖民帝國一手製造出來的，根源於穆斯林和基督教徒之間的雙互不讓和耶路撒冷聖地的佔據，中世紀的多次十字軍東征從此就種下千多年來的禍根。此外伊斯蘭教內又出現血腥內鬥。先知穆罕默德於公元632年逝世後，遜尼派推舉先知的嫡徒阿布‧巴克為教首領，什葉派則擁護先知的女婿阿里為教長。兩派打得你死我活，水火不容。」

「19世紀，英國人便對這原屬鄂圖曼帝國管治的中東地區進行探索。第一次世界大戰後，德國和鄂圖曼帝國戰敗投降，1916年英法雙方私下議定如何瓜分中東的土地資源。英國控制巴士拉，巴格達和莫蘇3個地區，1920年伊拉克的各族人各宗派聯合起來強烈抗議英國殖民統治，英軍總司令要出動毒氣等化學武器才能平息暴動。之後英帝國便退居幕後統治，另立少數派別遜尼派的費薩爾為國王，來統治以什葉派為大多數的伊拉克國民，英國人因而開始煽動仇恨，播下了未來無數動亂的種子，導致伊拉克社會的分裂而進入沒完沒了的宗派戰爭。伊拉克的二千多萬人，都是阿拉伯裔穆斯林，百分之六十是什葉派的，都圍居於南部巴士拉附近，油田所在地，和中部巴格達周圍。百分之十五至二十是遜尼派的阿拉伯人，住在中部至巴格達北面。最北的是百分之十五人口遜尼派的庫爾德族，在莫蘇北山地區。所以這土地上布滿着宗教派別和族裔差異的矛盾。20世紀初，伊拉克的故事充滿着偏見、歧視和迫害：遜尼派對抗什葉派，什葉派還擊遜尼派，遜尼派控制的伊拉克政府又不斷壓迫庫爾德人。1930年英國給予伊拉克『獨立權』，但政權背後還是英國在操控。戰後英國人計劃利用『現代化』和石油經濟增長來解決伊拉克的社會和政治的問題。但石油生產了，財富卻被外來者和本地當權的遜尼精英席捲而去，什葉的群眾仍然是貧窮痛苦。1958年，遜尼派群眾和軍隊起義，推翻君主政權，並陸續把外國控制的伊拉克所有石油設施改為國有。1979年由阿拉伯民族主義復興黨的薩達姆‧侯賽因掌權，同年，鄰國伊朗的什葉民眾起義推倒王朝，成立伊朗什葉宗教政權，並聲言支援伊拉克的什葉兄弟。1980年由英國武裝的伊拉克軍隊進入攻擊伊朗在波斯灣岸的油田。多年的兩伊浴血，雙方傷亡近百萬人，聽說伊拉克還準備動用生化武器，但在國際壓力下，1989年協議停火。前一年，1988年北面庫爾德人起義暴動，軍隊以生化毒氣屠殺5萬多平民來鎮壓亂局。1990年，侯賽因驅軍進侵隔壁盛產油氣的小國科威特，威脅到美國在那兒的利益和沙特的安危，美國支援伊拉克的什葉群眾起義革命推翻侯賽因政府。伊拉克軍隊無情的轟炸了境內所有什葉派的鄉村據點，好幾萬人喪生。」

「2003年，美國和英國等聯軍進攻伊拉克，謂該國擁有大殺傷力武器，兩個月便推倒伊拉克政府，年底侯賽因被捕。直到今天，伊拉克還是內戰不斷，永無寧日！8年的戰爭還未完，花了10.1萬億美元，美軍死了4,400人。」

視頻上看到英國前首相布萊爾，沉着臉說：「聯同美國等40個國家向伊拉克開戰拉下薩達姆，是我擔任英國首相的10年中最艱難重大和痛苦的決定。今天，我承擔全部責任！參戰時的情報原來是錯誤的。沒有為當地人民帶來自由和平安，而是讓他們成為恐怖主義的受害者，陷這國家於持久和血腥的災難。為這一切，我表示悲痛、遺憾和歉意！」

朋友看罷視頻，拋下一句：「沒有救贖償還的道歉只不過是毫無意義的廢話和虛偽！殺戮了數百萬平民把中東毀為煉獄的20多年後，道歉？應該自盡以謝天下！」