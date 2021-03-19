你要知：耳機聽歌傷耳？　4招方法保聽力

出街戴耳機聽歌成都市人習慣，耳朵長時間受音量轟炸，甚至會愈聽愈大聲，聽力隨時會受損，嚴重更會有永久影響。想知道如何保護聽力、以及自己聽力有否受損？就由聽力學家沈怡話你知。

耳機種類繁多，常見有頭戴式、入耳式等聽筒，沈直言每種聽筒聽得太大聲和太長時間都一樣會造成壞影響，沒有一種會特別對耳朵有害，「但要留意，入耳式聽筒會比其他大聲約6-9分貝。」沈指而平日生活所接觸聲量不會多於75分貝，85分貝例如吸塵機的聲量可安全聽8小時，91分貝如電鑽聲可聽不超過2小時，100分貝以上則最好只聽15分鐘。

耳朵長時間受高分貝聲量轟炸，會損害到耳窩的毛細胞影響聽力。沈指若短時間內接觸到大聲量，例如聽演唱會等，聆聽時可能會變得細聲或耳嗚，這類情況毛細胞可以恢復，「一般需時16至48小時，嚴重者則需1至2星期。」假如長期收聽過大音量，例如高達140分貝的爆竹聲，會令毛細胞造成永久損害，以致聆聽高音受影響，「聽廣東話會以為啲字會一舊舊，聽得唔清晰，假設講『去街市買餸』，就會聽到『去街已買甕』，高音會影響我哋聽中文聽落有幾清晰，之後更會影響延伸到中、低音。」

如何知道自己聽力受損？沈指7、8成聽力受損人士會遇上耳鳴，而且當身邊人留意到說話需更大聲，或者看電視時需較大聲量，就已有機會是聽力受損。要保護聽力，沈建議要留意每日聽的聲量和時間，「最好聲量不多於部機6成，或不多於85分貝，最好每日唔好聽超過60分鐘，要畀時間耳仔抖，同埋檢查聽力。」