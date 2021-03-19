厚利作餌　3年逾千宗　涉款6億

近年涉及網上投資騙案有增無減，警方過去3年接獲的網上騙案超過千宗，涉及金額接近6億港元，而慣常做法是騙徒以投資專家或跨國公司職員等身份，以「零風險」、「豐厚回報」等賣點誘騙受害人投資，近年更以手機應用程式及虛假公司等手法行騙。有屢次接獲投資苦主求助的組織指，騙徒捕捉市民疫情下心急求財的心理行騙。

警方發言人提醒市民，近年投資騙案手法多變，騙徒會開設虛假公司、網站、手機應用程式及投資戶口等，向受害人訛稱可隨時查證投資狀況，亦會透過手機即時通訊軟件以漁翁撒網方式認識受害人，然後引誘受害人參與虛假投資項目。市民可向相關監管機構查詢有關高回報投資產品是否存在，如有懷疑，應盡快報警求助。

多番接獲投資騙案求助的大埔區居民聯會主席余智榮指，疫情下市民普遍缺錢，每聽到容易賺錢的方法就難以抵受引誘，沒有經過深思熟慮而被騙入局，而騙徒也捉着此心理，加上有人噓寒問暖，用各種方式哄人入局，故最重要是勿相信陌生人，投資時應尋求專家意見。同時，政府部門如警方及證監會應正視及跟進，將騙徒繩之於法，不要將苦主拒諸門外。