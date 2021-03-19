投資騙案疫下倍翻　30苦主共失逾千萬

疫情下經濟轉差，投資騙案遍地開花。警方去年接獲相關騙案數字，較前年增逾2倍，所涉金額亦飆升逾4倍，超過2.6億元。近日再有約30名市民中伏，被游說集資作外匯投資，初時稍有微利「甜頭」，其後集體「爆煲」，各人損失由40萬至70萬元不等，總共涉款或多達逾千萬元，有苦主已報警求助。投資專家提醒，投資外匯應透過持牌公司及經紀進行，切勿貪心。議員直指投資騙案不斷，證監會應加強監管，免市民血汗錢被榨乾。

「間公司話平台有隊人操盤，有95%勝率，仲畀我睇佢手機個戶口真係一直有贏錢紀錄。」經常投資股票、年約30歲的Peter表示，去年參加投資講座後被一名「代理人」游說在一間國際證券商投資外匯，聲稱每日可賺取逾4,000港元。Peter及後同意開戶並簽約授權一間香港投資公司的操盤團隊進行集體買賣，他去年以信用卡先後注資共70萬港元到平台，直至1月底查看戶口時驚覺已變負數，最後更要背負70萬元卡數，令他懊悔不已。

「嗰筆錢係屋企人嘅醫療費，真係好無助同憤怒。」另一苦主劉小姐亦指被同一代理人游說開戶，去年一共注資約40萬港元到有關戶口，她稱曾成功提取3,000美元（約2.4萬港元），以為投資獲利，豈料最後連本帶利化為烏有，劉其後陸續接觸其他苦主，得知均簽署授權書後由涉事投資公司操盤，聲稱集資到「大倉」（主要購買平台），每日投資額不超過本金20%，而賺錢需付35%手續費予該投資公司，惟大倉在1月25日突然爆煲，眾苦主戶口均變負數。

另一苦主Lemon亦指在友人介紹下向同一證券商作外匯買賣，開戶注資了40萬港元，起初賺到微利曾提款，更介紹另一位朋友參與，豈料平台爆煲，他早於3星期前要求提款，亦被涉事投資公司以不同的理由拖延，最終不僅自己損失慘重，連累朋友亦輸30萬港元。

有苦主代表曾向英國及澳洲證券監管機構查詢有關證券商是否持牌，發覺該公司並無在英國註冊，而在澳洲雖有註冊，當局則指案件並非發生在其境內而不受理，及後一班苦主只有報警求助。

而記者查證該兩間涉事公司皆沒有在香港證監會註冊，有關代理人也非持牌經紀。記者向該代理人查詢，對方強調與有關公司均無關連。他稱去年9月透過朋友介紹開立戶口發覺有錢賺，遂成為戶口代理人，每個經他介紹的新戶，每投資一萬美元，他就能獲約兩美元佣金回贈。他亦指對上還有兩個介紹人，其中一個已失聯，而他估計1月後該操盤團隊明賺暗蝕，不准苦主提款因正虧本，而他亦已協助苦主報警追討。

艾德證券董事總經理陳健豪指，市民投資外匯應透過持牌經紀，以及投資在香港證監會有註冊的證券商。另外，市民不應授權第三方負責買賣，而持牌經紀會為客人設底線及為客人「斬倉」，故不會出現負數。而有關證券商在數個國家註冊，惟因未有在香港登記，市民損手亦較難在港追討。

議員葛珮帆指，疫情下多了市民投資賺取外快，不少人在社交平台及投資講座招攬對象，促政府加強宣傳教育，向市民詳述投資騙案過程及案例，監管機構亦需留意非持牌人士推介市民投資事宜，不斷有投資陷阱，證監會責無旁貸，否則只會令不法之徒有機可乘。

警方發言人指，旺角警署在1月25日接獲一名男子報案，指有人於社交平台游說他進行外匯投資，他按指示將約16萬港元存入指定戶口後懷疑受騙，於是報案。警方經初步調查後，共有28名受害人，總損失金額暫時超過49萬美元﹙約380萬港元﹚。案件暫列作以欺騙手段取得財產，由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。