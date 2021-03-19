Dr.東：乳房持續疼痛勿當月經現象　或乳癌徵兆應及早求醫

癌症防不勝防，但有一種女性最常見的癌症卻可以透過觸摸發現，令癌症及早防治。衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》探討本地乳癌情況，本港每年有逾4000宗乳癌新症，雖乳房出現硬塊或疼痛是明顯徵兆，惟不少女性當是月經現象，或視作普遍的良性乳腺增生而不求醫，其實良性乳房疾病亦會增加患乳癌風險。

本港2018年有4618宗女性乳癌新症，逾70%屬早期癌症，逾55%發生於45至64歲婦女身上。衞生防護中心指出，女性乳房的狀態會受月經周期及停經相關激素變化影響，處於生育年齡的女性，月經來臨前數天，乳房會稍為漲大及疼痛，乳腺較明顯，這些現象於來經後會消失；停經後，雌激素水平會令乳腺及乳管萎縮，令乳房變得柔軟。

雖然月經及停經均會影響乳房形狀或感覺，但有一些現象或屬乳癌症狀，中心指婦女應多觸摸乳房，留意有否出現硬塊；大小或形狀改變；乳房或乳頭皮膚有異樣（變紅、呈鱗片狀、變厚或似橙皮）；乳頭附近出疹、內陷或有分泌物；乳房或腋下持續不適或疼痛；腋下有新增硬塊或皮膚變厚。

上述症狀可由良性乳房疾病引起，例如乳房囊腫、炎症或纖維瘤等，但亦可以是乳癌；即使是良性乳房疾病，某些良性病如非典型乳腺管增生，亦可增加日後患乳癌風險。最常見乳癌為入侵性乳腺管癌，佔所有個案的70%，其次為入侵性乳小葉癌。乳癌可通過血管及淋巴管擴散至肺部、骨骼、肝臟及腦部。

香港大學早前曾進行病例對照研究，發現有些高風險因素會增加患乳癌機率，包括直系親屬乳癌病史、良性乳腺疾病史、從未生育、第一次生育年齡於30歲或以上、體重指數超過23、初經年齡為11歲或以上，以及缺乏體能運動。中心指出，美國有研究顯示採取健康生活模式，例如戒煙戒酒、多運動等，可減低患乳癌風險達30%。乳癌愈早診斷，存活率愈高，婦女要時刻關注乳房健康。

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