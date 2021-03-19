港股挫逾500點　失守兩萬九關　三桶油沽壓重

中港兩地股市午後跌幅擴大，內地滬深3大指數下跌1.6%至逾3%；港股最新亦下瀉超過500點，低見28,861點；國企指數及科技指數跌幅都超過230點，主板成交近1,000億港元。

大型科網股普遍下跌，騰訊跌2.2%；美團跌3.8%；阿里巴巴跌0.8%；京東集團跌2.1%；快手跌2.6%；小米集團靠穩。

油價急挫，三桶油跌幅顯著，中國石油挫5.6%；中國海洋石油及中國石化跌4.9%及3.9%。

時富財富管理董事總經理姚浩然認為，除了債息因素外，值得留意的是周五晚(19日)為美國四重結算日，市況波動不排除與此有關係。至於港股升至29,500點有一定阻力，市場已逐步消化債息因素，只要上升速度不太快，對大市影響不大。反而內地在農曆新年後銀根收緊，限制北水流入速度，港股或因此受拖累。不過，恒指在28,200有一定承接力，守穩其上未宜看淡。他又指，多隻重磅藍籌將陸續公布業績，市場觀望氣氛漸濃，料恒指將在28,500至29,500點之間上落。

【12:30】港股跌穿兩萬九關 三桶油捱沽 微盟再挫9%

港股連升4日後跟隨美股回吐，恒生指數曾挫484點，低見28,921點；中午收報28,950點，跌454點或1.54%，失守兩萬九及10天線兩關口。國企指數半日收報11,274點，跌195點或1.71%。科技指數中午收報8,488點，跌187點或2.16%。主板成交859億港元，港股通淨賣出2.89億元。

大型科網股普遍回吐，阿里健康半日跌5.7%；騰訊跌1.9%；美團跌3.7%；阿里巴巴跌0.7%；小米集團倒升1.1%。昨日被洗倉的微盟再跌9.3%，兩日累瀉25%。

石油及內需股合力拖低大市。油價急挫拖累三桶油表現，中國石油半日跌5.3%；中國海洋石油跌4.6%；中國石化跌3.7%。海底撈挫6.2%；吉利汽車跌4%；安踏體育跌4.7%；蒙牛乳業跌3.5%。

長實高開逾6%後保持升勢，中午收報49.8元，升5.8%，是表現最佳藍籌。美債息上升，滙豐控股逆市漲0.6%；旗下恒生銀行亦升0.6%。

【10:28】港股挫逾400點考驗兩萬九關 三桶油急挫 美團跌近3%

港股跌幅擴至超過400點，恒生指數失守兩萬九關，低見28,956點，國企指數及科技指數齊跌180點，主板成交逾500億港元。

三桶油跟隨油價急挫，中國石油及中國石化跌4.6%及4.4%，是表現最差兩隻藍籌；中國海洋石油跌4.3%。

科技股回吐拖低大市，昨日炒業績的舜宇光學跌3.3%。阿里健康及網易跌4%；美團跌2.9%；騰訊跌1.5%；阿里巴巴跌1%；小米集團跌0.7%。另外，京東集團及快手跌1.7%及1.4%；昨日被洗倉的微盟再跌5%。

金融股個別發展，滙豐控股及恒生銀行逆市升0.3%及1.6%。友邦保險倒跌0.3%；中國平安跌1.5%；工、中、建三大內銀股齊跌逾1%；香港交易所跌0.8%。

昨日做好的內需股顯著回吐，海底撈跌4.3%；吉利汽車跌3.6%；安踏體育跌2.8%；蒙牛乳業跌2%；萬洲國際及百威亞太跌逾1%。

長實高開逾6%後保持升勢，暫漲逾5%。公司斥170億元向李嘉誠基金會購買資產，另作同額回購股份。長和則跌2.1%；長江基建跌1%。

【09:20】港股挫逾200點 大型科網股全線跌 長實炒上

港股開市跟隨美股調整，恒生指數跌247點或0.84%，報29,158點；國企指數低開133點或1.16%，報11,336點；科技指數跌159點或1.84%，報8,516點。

美股納指急挫3%，大型科網股全線向下。騰訊跌1.9%報628港元；阿里巴巴跌0.7%；美團跌2.5%；小米集團跌1.5%；京東集團跌1.8%；快手跌1.2%。

長實斥170億元向李嘉誠基金會購買資產，另作同額回購股份，股價高開6.2%，報50元，是表現最佳藍籌。長和則低開1.4%，報62元。

重磅股友邦保險升0.4%；滙豐控股升1%合力撐市。香港交易所回吐1%。油價急瀉7%，中國海洋石油開市跌3.7%；中國石油跌近3%；中國石化跌2.5%。油價急瀉7%，中國海洋石油開市跌3.7%；中國石油跌近3%。