警搗破祈福黨集團拘8人　11婦人被騙共失210萬元

祈福黨騙案呃極都有，近年更見上升趨勢，有見及此，警方加強執法，昨日(18日)成功搗破一個祈福黨集團拘捕8人，當中7人為內地非法入境者。警方初步調查顯示，事件至少涉及11名受害人，涉款約210萬港元。

商業罪案調查科高級督察張文瀚表示，警方留意到街頭祈福黨騙案有上升趨勢，由前年15宗急增至去年32宗，上升超過1倍，相關損失金額亦由前年約240萬，大增至近750萬港元，上升超過2倍。警方就此加強執法，鎖定一個祈福黨集團。

警方發現該集團昨日再次犯案，企圖騙取一名受害人但不成功，警方隨即展開拘捕行動，在深水埗一住宅單位內拘捕5女3男(45歲至57歲)，當中除1名本地女子外，其餘人士為非法入境者，行動期間1名男子拒捕，令一名警員受輕傷。被捕8人相信為集團成員，分別涉嫌以欺騙手段取得財產、協助及教唆非法入境者、非法入境及拒捕，正被扣留調查。

警方初步相信該集團涉嫌於去年10月至今年3月，欺騙11名女受害人(54歲至80歲)，被騙取的財物價值由約6萬至36萬港元不等，損失總值約210萬港元。最大損失的受害人逾70歲，損失約36萬港元。

警方稱，騙徒犯案手法大同小異，會在街上隨機找擸物，多以長者為主，詢問受害人是否認識某位神醫，接着第二位騙徒會現身，向受害人聲稱該神醫醫術高明，打開話題後會帶受害人到附近公園談天。騙徒期間會花言巧語以套取受害人個人資料，並將資料通知第3名騙徒。

此時，第3名騙徒便會現身，自稱為該神醫親戚並跟對方學師，能夠講出受害人的個人資料，證明自己能力增加可信性。該騙徒會指出受害人或其家人會有大病或「行衰運」，要用現金同首飾祈福去化解災難。受害人不虞有詐，根據騙徒指示將現金及首飾放入一個袋，並把袋交予騙徒作法祈福。騙徒就趁機偷龍轉鳳，偷走載有財物的袋，將另一個一樣的袋交還受害人，着受害人短時間內不可以打開袋，否則會大禍臨頭。最後受害人經過若干時間後打開袋，始發現上當，惟為時已晚。

警方呼籲市民多加提醒身邊的長者保持警覺，切勿輕易相信街上藉詞接近的陌生人，亦不要輕易將個人資料告知陌生人，包括家庭狀況同所擁有既財產，亦切勿將財產交予陌生人。