18項工傷及職業病補償金調升　最高增近2成

勞工處今日(19日)公布，將調高《僱員補償條例》、《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》及《職業性失聰（補償）條例》合共18個補償項目的金額，增幅介乎2.68%至18%，新修訂今日刊憲，並於下月15日起生效。

今次調整中，3條條例合共有18個補償項目的金額將調高。就《僱員補償條例》，用以計算工傷病假期間按期付款的每月最低收入，將由4,500港元調高至5,310港元，升幅達18%，為所有項目中最高；而每月收入上限將由約3萬港元調高至逾3.5萬港元，升幅為16.61%；死亡補償的最低金額亦由約44萬港元調高至約53.7萬港元，升幅為7.59%；另外，永久完全喪失工作能力補償的最低金額、以及給予需要別人照顧的僱員補償等項目均有7.59%升幅。

至於《職業性失聰（補償）條例》，用以計算永久喪失工作能力補償的最高金額，各年齡層的最高金額均調高16.61%，以未滿40歲的人士為例，相關補償最高金額由293萬港元調高至逾341萬港元。而《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》則有5個補償項目金額有調高，當中4個升幅均為6.11%，分別為疼痛、痛苦與喪失生活樂趣的補償、親屬喪亡之痛的補償、死亡補償的最低金額、以及殯葬費上限。

勞工處發言人指，按既定機制，相關條例所規定的補償金額，每2年會視乎情況調整一次，大部分補償項目金額通常會參照名義工資指數所反映的工資變動，或甲類消費物價指數所反映的物價變動調整。該處發言人續指，提高補償金額可為工傷僱員、職業病患者，以及因工傷或職業病死亡的僱員或人士的家屬提供更佳保障。