10億智慧交通基金月尾接受申請　資助上限達項目成本90%

政府近年提出智慧出行概念，以改善香港交通，早前更提及將設立10億港元的「智慧交通基金」，而運輸署於今日(19日)正式公布，基金於本月31日開始接受申請，為期5年，目標資助本地機構或企業進行創新科技的應用及研究，如車聯網技術研究、與車輛有關的大數據分析等，以提升道路網絡或路面使用率，改善交通安全及便利道路使用者出行。當中最高資助上限更可達預計項目成本的90%，共2,000萬港元；而項目期限不可超過2年。

運輸署助理署長(技術服務)羅慶新就可接受資助的項目舉例，如與車輛有關的大數據分析，可統計行車速度、道路擠塞程況等，有助市民計劃行程；或車聯網技術可協助車輛之間的溝通，幫助市民出行；而研究車輛防撞技術則令駕駛者和行人都受惠，可大大改善駕駛安全。

基金申請對象將分為公營機構及企業兩類，公營機構界別最高資助額可達預期項目成本的90%，企業界別則可達50%；而不同項目的研究上限亦分為兩類，研究和應用項目的最高資助金額可達2,000萬港元，純研究項目則可達800萬港元。但基金就有清楚界定，如只涉及應用現有科技、沒有科研內容、以及正在或將會受到其他公共資助的項目將不在此基金的資助範圍內。項目亦有規定必須至少有50%研究活動於本港進行，雖然開發後的知識產權屬機構本身，但為廣泛推廣及應用，政府可於政府項目中無條件使用這些知識產權。

羅續指，現時已有大學及科研機構接觸基金，預期申請基金反應踴躍。而基金申請程序大概需時3個月去審批，雖然已盡量簡化程序，但因涉及公帑運用，故需要謹慎審視。他續指，雖然有定明項目期限不可超過2年，但如有十分值得推行和研究的項目，可考慮把項目分期，盡量附合標準。