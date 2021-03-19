西貢牛今再垂淚泣訴　終日寢食難安　政府鐵石心腸必遭報應

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，勒頸不適之下流「牛淚」，事件引起公憤，漁護署仍拒拆除頸圈。事件被揭發近1星期後，東網記者今(19日)重返現場探望有關牛隻，令其痛苦的根源頸箍仍未被除下，牠跪坐地上無精打采、食欲不振，更再次落下「牛淚」。

東網記者今再到訪西貢創興水上活動中心外大草地探望「531」，發現追蹤頸圈仍套住牠的頸部，牠不時郁動頭部，嘗試鬆脫頸圈。該牛今日精神不振，未有與牛群在草地上自在覓食，只是默默地跪坐地上，看似乞求有人能拆除頸圈，期間更再度落下「牛淚」。

大嶼山愛護水牛協會主席何來批評該署屢勸之下仍不拆除有關頸圈，「唔聽人講，有咩辦法？」她又稱該署做法落後外國半個世紀，如外國約20年前才會用類似頸圈套住獅子及老虎等動物，但隨着科技發展，已有更好的選擇可追尋動物行蹤。

她形容GPS裝置是簡單科技，如市面上常有1港元大小的GPS裝置用以追蹤貓狗，亦有牧場會使用GPS耳掛追蹤牛隻，要求該署交代為何要選擇會令牛隻痛苦的頸圈，「政府用呢個model(型號)，有咩來源參考先？」她又要求該署交代有關實驗計劃有無與非政府科研單位合作，有無專業學術支援，有關計劃最終數據有何用途等。

漁護署早前在Facebook發文辯護，稱為牛隻佩戴GPS頸帶為一個實驗，並且已實行一段時間，經獸醫檢查亦發現佩戴後未有怪異行為。該篇貼文隨即引來網民抨擊，已累計近400個留言及逾500個「嬲嬲」表情。另外，有西貢十四鄉村牛關注組成員早前指，涉事牛隻「崩崩」曾掙脫約7條頸圈，擔心牠今次會否再因掙脫頸圈而受傷。