油尖代客泊車涉恐嚇司機　反黑拘捕21人包括6南亞漢

警方打擊黑幫代客泊車，於今年2月中旬展開為期1個月的行動，針對打擊油尖區內的代客泊車非法活動，並於前日(17日)拘捕21人，分別涉及「盜竊」、「勒索」及「刑事恐嚇」等罪名。

警方油尖警區近月接獲一宗涉及代客泊車成員作出勒索及刑事恐嚇的投訴。警方發現區內代客泊車行為近日有變本加厲的情況。

於今年2月中旬起，油尖警區聯同西九龍警區刑事部、機動部隊、衝鋒隊及交通部，展開為期一個月針對打擊油尖區內的代客泊車非法活動。行動中，警方在區內代客泊車黑點進行交通管制，共發出5426張定額罰款通知書，並拖走9輛涉嫌改裝車輛及4輛造成嚴重阻塞的車輛。同時，警方派出僑裝警員「放蛇」，發現有人將咪錶位「私有化」圖利，利用膠櫈或雪糕筒等雜物罷佔車位，並言語恐嚇或勒索方式，迫使司機付錢泊車。如司機不付款的話，有人阻止司機泊入咪錶位，或阻止司機離開。據悉，有「泊車仔」沒有為司機入咪錶，以賺取更大的利潤，但嚴重剝削市民公平使用咪錶的權利。

警方經深入調查後，鎖定區內多名涉嫌違法行為的代客泊車成員。在前日(17日)展開拘捕行動，拘捕14名本地男子、1名本地女子及6名南亞漢，年齡介乎19至57歲。各人分別涉嫌勒索、刑事恐嚇及盜竊被捕。據悉，部分被捕人士有黑幫背景。警方檢獲對講機、數簿、泊車票及約5萬港元現金。所有被捕人士已獲准保釋，等候調查。警方行動仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。

初步相信被捕人士並非集團式經營，主要集中在食肆林立的街道代客泊車，收費每兩小時由20至40港元不等。「泊車仔」從中賺取差額，甚至沒有入錶。

油尖警區助理指揮官(刑事)張伯傑警司表示，世界各地城市都有代客泊車，而警方是次行動是針對代客泊車成員的非法行為。

油尖警區刑事部湯淦維總督察呼籲市民不要光顧代客泊車，因光顧會助長他們的違法情況。另外將車匙交予陌生人，存在一定風險，隨時會蒙受損失。