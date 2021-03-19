青洲坊大廈耗巨額公帑換防火閘　廉署批部門如散沙零溝通

於2018年11月入伙的澳門經屋(類似香港居屋)青洲坊大廈，於前年(2019年)被揭發269道位於地庫停車場及裙樓的金屬防火捲閘，因抗火效能未達標，未曾使用便需全數丟棄，當局更耗資巨額重新購置和安裝，平均每道捲閘造價近15萬澳門元，被質疑浪費公帑，澳門廉政公署同年就事件立案調查。廉署今日(19日)公布調查報告結果，指雖然事件中未發現違法情況，但質疑青洲坊大廈更換防火捲閘的必要性，且未見房屋局與建設辦致力循其他途徑尋求解決辦法，最終浪費總值400多萬澳門元剛完成安裝的防火捲閘。

報告形容青洲坊大廈建築工程，無論審批、施工、補救的各個階段，都彷彿散沙一盤。廉署認為，房屋局與建設辦對自身權限的法律認知不足，部門之間又各自為政，缺乏溝通以致有信息孤島的情況，值得有關部門及整個特區政府重視。

廉署續指，調查報告顯示，未發現有證據顯示任何部門或機關，在更換青洲坊大廈防火捲閘的後加工程中存在不法行為，亦未發現工程判給在程序上違反合法性原則，且造價亦符合當時市場價格，未見明顯行政違法或行政不當狀況。但署方批評，事件凸顯公共部門之間的協調與合作問題，當中房屋局沒有嚴格履行經屋法賦予的統籌協調角色；工務局、消防局從頭至尾沒有對防火捲閘的耐火級別標準，與建設辦或房屋局溝通；工務局、消防局亦沒有向建設辦提出可替代方案。

保安司表示高度重視廉政報告中涉及消防局在履行職責過程中存在的問題，已即時督促消防局認真審視報告指出的相關問題，並指示加強與其他範疇權限部門的溝通及配合，同時，當局亦正在立法會審議的《樓宇及場地防火安全的法律制度》法案，明確劃分部門權限，相信可解決廉署報告所指的問題。