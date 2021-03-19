少年元朗示威中槍　今認暴動罪還押候判

前年10月4日各區都出現反《禁蒙面法》示威，當日在元朗有便衣警員在元朗被示威者包圍襲擊，示威者更向他投擲汽油彈。警員鳴槍反擊，打中一名當時14歲的少年。該少年事後遭落案起訴兩罪。他今天（19日）在粉嶺裁判法院的少年法庭承認暴動罪，至於另一項意圖導致他人身體受嚴重傷害罪，則獲控方撤回。法庭下令為他索取教導所報告，將被告還押至4月7日判刑。

控罪指，現時15歲的被告於2019年10月4日，在元朗大棠路及青山公路近元朗段交界，與其他不知名人士參與暴動。至於今日撤回的意圖導致他人身體受嚴重傷害罪，就指他在同日同地有意圖而非法及惡意傷害警員陳港橋。

案情指當晚9時許，大批示威者在案發地點一帶堵路示威，反對《禁蒙面法》。期間便衣警陳港橋駕車返回元朗警署，途中卻遭逾30名示威者包圍。示威者要求陳出示委任證，有人更拍打車窗，甚至打開車門搶走其警棍。陳離開車廂，即遭人從後扯頸，他更覺有人欲搶去警槍，他覺得生命受威脅，於是開了一槍。惟在場人士繼續施襲，有人2度投擲汽油彈至陳腳邊，致陳燒傷，警槍亦跌到地上。其他警員及後到場增援，把陳救出送院。

在陳被送院的同時，救護員亦見到被告受傷坐在距離現場約30外。被告送院檢驗後，證實左大腿有槍傷，肌肉層有3塊子彈碎。事後警方翻看現場錄影片段，發現被告在便衣警受襲時站在附近，於是將被告拘捕。至於陳在遇襲後則額頭裂傷，手臂等多處瘀傷，全身2%皮膚燒傷。其車輛的泵把甩掉，車窗車門破爛，維修費用超過14萬港元。