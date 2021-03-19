逃跑時突收慢　不排除僅旁觀　2男脫集結罪

前年11月11日「大三罷」，多區發生示威衝突，兩名18歲男學生涉嫌當晚在旺角參與非法集結，另一人另被控管有雷射筆。案件經審訊後，今（19日）在九龍城法院作裁決，裁判官鄭念慈裁定2人所有罪名不成立，有親友和律師聞判激動落淚。

兩名被告依次為盧作霖及蕭俊麒，他們被控一項非法集結罪，指他們於2019年11月11日，在彌敦道及登打士街一帶和其他身份不詳的人士參與非法集結。蕭俊麒另被控一項管有攻擊性武器，即在同日同地攜有一個能發出鐳射光束的裝置。

裁判官裁決時表示，審訊時警員作供稱，首次見到兩名被告時，警方正進行驅散行動，兩名被告與其他示威者向着同一方向跑，但只有兩名被告「跑跑下突然變咗行」，故不能排除他們只是在警方推進期間跟隨人群離開，有機會只是事件的旁觀者。雖然二人在凌晨時分跟着示威者跑的行為十分可疑，但由於沒有實質證據，故判二人非法集結罪名不成立。

就著管有攻擊性武器控罪，裁判官首先反駁辯方指警員誣衊蕭俊麒的說法，認為警員證供可靠。辯方案情指，蕭的雷射筆只是上次觀星後沒有取出，一直忘記原來放了在背囊。案發當日兩被告約了女友人吃晚飯，飯後友人肚痛，他們便陪她去公廁，並在門外等她，惟等待途中二人突然聞到刺鼻的氣味，便遺下友人先行回家。裁判官認為這自辯內容並不合理，但被告的短訊紀錄的確可以引證宥關說法，故不能排除被告當時真的只是在回家途中，此情況下雷射筆便不算是攻擊性武器，遂判蕭脫罪。