女童被虐殺案　社工稱兩度發現8歲兄長有被打傷痕

5歲女童偕8歲兄長疑遭生父繼母長期虐待，終致女童死亡一案，今天（19日）於高院續審。控方今傳召死者Z的兄長X之學校社工及英文老師作供。社工稱發現X的傷痕後曾與其生父及繼母討論過管教X的方法並作出建議。社工指2017年11月後已不見X有新傷痕，她曾就個案向社署尋求意見，因當時只是見到X大腿有兩撻瘀痕，故表示其傷勢不嚴重。

本案3名被告依次是死者Z的生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認一項謀殺Z的控罪，繼外婆否認4項殘暴對待Z與X的罪名。X於2017年讀小三時的學校社工陳女士供稱，當年11月6日X首次被發現身上有傷，1星期後她發現X的小腿有3至5處被打傷痕。X當時平靜但眼神疲倦，不過仍能正常問答。她為此與X的繼母見面，及與X的生父講電話，討論X的管教問題。她稱有向繼母提及校方會就管教X方面提出方法，但無特別指出是用來處理X說謊及發脾氣的問題。她亦從無向繼母說X的自我照顧能力差，她認為X無此方面的問題，與一般小朋友一樣。

陳稱她曾向X的生父繼母提出，以溫和的鼓勵方法管教他，不要只是打罵。另外她曾於11月15日與X見面，了解他不吃飯的問題。X說他因為「曳」，所以便以「唔食嘢」來懲罰自己。陳指自11月24日起至12月19日X沒再上學，她有再見X約4次，並曾捋起他衫袖檢查，無發現新傷痕。

X的黃姓小三英文老師則作供表示，最初X活潑開朗，臉上常有笑容，與同學相處融洽。直至11月發現他身上有傷後，就變得較沉默及笑容消失，且試過有同學不小心碰到他時，他會發脾氣罵人。案件將於下周（22日）續審。