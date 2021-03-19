長者院舍最快月底打疫苗　料初期接種人數不多

港府早前推出院舍接種新冠疫苗先導計劃，參加者已於本月15日前回覆社會福利署選擇接種打哪一款疫苗，惟社署未有透露目前決定參加接種院友人數。有消息指，原本10家院舍最快可在本月中注射疫苗，但社署公布安排有所變動，最快將要延至本月下旬才開始接種，其餘院舍最早將於4月開展。政府疫苗專責工作小組成員、行會成員林正財向傳媒表示，預期初期接種人數不多，不影響接種進程。

社署表示，即使院友在某一時刻已表示同意或不同意接種，隨後亦可能改變意願，或在接種前經醫生評估後認為應該延遲或不應接種，因此認為不適宜提供同意接種疫苗的安老院舍院友的數字，以免引起誤解。而政府會適時公布已接種疫苗的院友人數。

林正財回覆傳媒時表示，已預料首批參與接種計劃的院舍長者數目不會太多，不過計劃都會如常進行，由健康狀況較好、「行得走得」的長者先接種，期望慢慢參與的長者數目會逐步增加。他強調，計劃按科學基礎進行，有任何特別情況都會第一時間通知公眾，讓大家在知情的情況下做決定。