議員促課室裝CCTV監察上堂　教育局憂影響學生學習

立法會教育事務委員會有關研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組今日(19日)召開會議，期間多名議員要求課室安裝閉路電視，教育局指安裝閉路電視或影響學生學習，又承認有向學校了解安裝閉路電視的情況，認為主要是考慮到安全問題。

教育局在文件主動提到安裝閉路電視系統的建議，指學校安裝閉路電視系統主要為防止罪案發生。學校須遵守《個人資料（私隱）條例》，以及個人資料私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》。學校如在校舍安裝閉路電視系統，應考慮其必要性、合理性及公開性，並取得相關持份者的共識。至於課室內可否安裝閉路電視，學校應根據上述準則及校情決定。

飲食界議員張宇人表示，對教育局的說法很失望，又認為「視學」不能發揮作用，「你可以聽一堂，但可唔可以坐定定聽佢十堂」，他認為安裝閉路電視僅對着教師，並非私隱問題，又指他在60年代在美國讀大學，已可重溫上課情況。他又指，近年推動網課後發現很多問題，學校需要有途徑及責任監察教師有否按課程進行教學。

他認為，安裝閉路電視後家長可了解學生學習情況，是最大得益者，只有不稱職的教師才會反對。他要求當局盡快實行，可與私隱專員商討閉路電視如何擺放，並於每個班課「黐紙仔」告知該處設有閉路電視。議員郭偉強指，事件反映社會對教育信心「未返嚟」，教學工作變成監察工作。

教育局副局長蔡若蓮回應指，同意需建立信心，認為大部分教師均默默耕耘，又認為「唔會有人睇就做戲」，因教師每天都接觸學生，若教師如此不專業，亦不會得到學生專重，「學生的眼睛係好雪亮」。她指，局方有向學校，以及其他地區安裝閉路電視的情況，認為主要是考慮到安全問題，至於學習需要方面，多數會利用錄影機，而非閉路電視。

就教科書和教材編審，議員葛珮帆批評局方稱審查機制「行之有效」的說法令人反感，市面仍有「唔應該存在」的教材，「如果你個機制一直都係有效，我哋呢個工作小組唔使開會啦」。蔡指，教材的產生到課堂應用，均有層層把關，局方已加強教科書編寫的簡介說明，包括國安教育部分，讓出版商可核實資料是否準確及中立，校本教材亦有相關指引，相信意識已提高。