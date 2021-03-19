接種疫苗換放寬防疫限制不可行　業界憂釀勞資糾紛

港府疫苗接種計劃問題多多，預約打針人數遠遜當局預期，外界過去連番要求政府提供誘因，早前政府終開口指，考慮提供誘因吸引市民接種疫苗，包括通關、放寬社交限制等。稻苗學會會長黃傑龍今日(19日)認為，員工接種疫苗成為放寬食肆防疫規定的條件的建議不太可行，因為業界員工流動性較大，人員變化大，擔心造成勞資糾紛。

黃傑龍在電台節目表示，未能肯定目前飲食業界的疫苗接種率，但業界是高危行業，每日要接觸好多人，相信不少人願意打針。對於員工接種疫苗可否成為放寬食肆防疫規定的條件，黃則認為不太可行，因為業界員工流動性較大，人員變化大，擔心造成勞資糾紛，但政府或可研究食客若接種疫苗後，會否有空間放寬每枱人數上限。

當局將會規定食肆在下月底前提升換氣量，至最少每小時6次，否則要安裝合適的空氣淨化設備替代。黃對此表示，他是看新聞才知道政府成立新的小組，期望小組決定不要超越業界與食環署達成的共識，否則事情會變得複雜。他又指，當局已邀請空氣淨化設備供應商，提供型號予政府批核，相信工作小組稍後會制訂認可牌子和型號的列表，讓業界跟從。

黃亦就事件於社交媒體發文，表示政府現時除了接受UVC紫外線殺菌機外，亦決定接受HEPA的規格，所以市面上買到空氣淨化設備的機會增加，惟因政府成立一個新的委員會，空氣清新機廠商需提供資料申請成為可接受名單，故他呼籲同業不要「心急」購買，否則購入不獲批准的型號只會「倒錢落海」。