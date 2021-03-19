房委會停車場整體租用率97%　增逾百額外車位「應市」

房屋委員會轄下共180個停車場，截至去年底整體租用率維持在97%的高水平。為回應地區訴求，該會於轄下新建或現有的停車場增設泊車位，目前確定可增加198個額外泊車位。

房委會轄下的停車場合共提供約3.22萬個泊車位，當中約11%是訪客使用的時租泊車位。對於房委會現有停車場和屋邨，該會指顧及技術可行性及考慮地區人士的意見後，透過善用空地及重整泊車位等方法，增設泊車位。截至去年底，該會確定能增加198個額外泊車位，並預計增設車位可每月帶來約32萬港元收入。上述額外泊車位當中128個已於18個屋邨增設，包括長青邨、白田邨及天晴邨等。至於餘下70個泊車位預計增設於5個屋邨如彩福邨及天富苑等。

為響應政府推廣電動車輛政策，截至去月底，房委會已在約30個新建停車場合共約250個時租和840個月租私家車泊車位提供標準充電器。而該會於去年年初已為大本型、安達邨和德朗邨3個停車場安裝中速充電器。接下來將於牛頭角下邨、寶鄉邨和水泉澳邨的停車場安裝12個中速充電器。