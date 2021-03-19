對香港未來不抱希望　逾20%港人計劃移民

有機構早前舉行民意調查發現，超過2成受訪市民表示有計劃永久離開香港，即高達150萬人，當中更有4分1人表示正準備離開，甚至是已準備好隨時離開。有學者認為，數據顯示市民對香港未來不抱希望，是極為不祥的信號，促政府重視有關問題。

香港民意研究所在本月15日至18日期間，成功在網上訪問5697名年滿12歲的香港居民。調查發現，多達21%受訪者表示有計劃永久離開香港。其中民主派支持者中，30%人有計劃永久離開香港；非民主派方面，則有14%人有計劃離開香港。

其中52%民主派支持者表示，個人自由變差最促使他們設法離開；其次是香港的政治變差，達27%。

香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪分析，今次研究揭露多於5分1人有計劃永久離開香港，比例上不算低，而且較以往其他同類型調查數字高，反映市民當前對本港前景和未來發展感到失望；又提到在非民主派支持者當中，亦高達14%人有計劃離開，認為情況值得政府重視。

他指出，有意移民的人數比例高，對本港未來發展並不理想，加上年輕專業人士的移民成本較低，估計他們移民到外地後，未來不會再返回香港發展。他強調本港未來經濟發展需要願意以香港為家的人才，認為今次調查向政府發出一個不祥的訊號，預期政府未來管治困難將會增加。

他又提到，過去其他研究指出，本港年輕人正面對樓價高、缺乏社會流動空間等問題，形容他們「睇唔到前境」，而政府過去未必有實際政策，能夠成功協助他們向上流動。