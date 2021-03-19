去年公共交通日均客量減28%　天星小輪大跌52%

新冠肺炎疫情嚴重打擊出行，本港去年公共交通工具日均乘客量大跌28.2%。運輸署公布去年全年交通數據，去年公共交通工具日均總客量由前年1244萬人次下跌至893.4萬人次，跌幅達28.2%，其中天星小輪跌幅最大，高達52.6%，而機場各條路線客量亦嚴重下跌，港鐵機場快綫跌81%，龍運巴士亦跌38.7%。

運輸署總結去年全年數字，港鐵整體鐵路服務日均客量為346.7萬人次，較前年510.4萬人次大跌近164萬人，跌幅達到32%。港鐵各路線中，重鐵線日均客量約315.3萬人次，按年減少逾148萬人，跌幅達32%，輕鐵線亦下跌28.4%，最嚴重則為機場快綫，日均僅8400人乘搭，按年大跌81%。

至於巴士方面，早前獲批加價的多間專營巴士公司客量亦大跌，其中九巴全年日均客量為212.4萬人次，按年下跌24.2%，城巴及新巴則分別跌30.3%及24.1%，新大嶼山巴士亦跌37.1%。加價申請被拒的龍運巴士則由去年12.6萬人次降至只有約7.7萬人次，跌幅亦達到38.7%。

另外，天星小輪日均客最下跌超過一半，由前年4.9萬人次跌至2.3萬人次，跌幅高達52.6%，至於新渡輪則有近3.1萬人次，按年跌幅約為16.3%。